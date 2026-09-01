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Se suma Darío Osorio: Los chilenos que jugaron en Premier League

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Darío Osorio fichó por Crystal Palace y se convirtió en el vigésimo futbolista chileno en integrar la máxima categoría del fútbol inglés. El talentoso volante de 22 años se sumará a una selecta serie de nombres que pasaron por la Premier League, competición denominada así desde 1992.

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