Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago11.2°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Palestino tuvo un inspirado primer tiempo y sumó tres puntos ante Everton

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Palestino cerró la primera rueda del campeonato con un triunfo 2-1 de visita frente a Everton, que lo mantiene en los puestos de avanzada del torneo de Primera División.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados