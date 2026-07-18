Aquino anotó el gol de la victoria para Colo Colo ante Millonarios en Bogotá
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Claudio Aquino anotó el único tanto en la victoria 1-0 de Colo Colo ante Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá en un amistoso por el aniversario 80 del club colombiano.
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