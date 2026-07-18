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Sistema frontal anegó acceso al Muelle Barón: Paso bajo nivel está cerrado

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Las intensas lluvias asociadas al sistema frontal provocaron un anegamiento en el paso bajo nivel de acceso al Muelle Barón, en Valparaíso.

El acceso se encuentra totalmente cerrado, sin posibilidad alguna de su utilización.

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