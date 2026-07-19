Un operativo de emergencia liderado por Carabineros y Bomberos logró poner a salvo a un hombre que cayó a la ribera del río Elqui en medio del fuerte fenómeno climático que afectó este sábado a la Región de Coquimbo.

Según se informó, el afectado se había aproximado al borde del cauce para observar el incremento del flujo hídrico cuando perdió el equilibrio, quedando atrapado en un sector de geografía compleja cercano a un conocido viaducto local.

Pese a la peligrosidad de la maniobra de extracción, el ciudadano fue estabilizado y retirado del lugar sin presentar heridas de consideración.

La Región de Coquimbo se mantiene en Alerta Roja debido al intenso sistema frontal. Se reportan activaciones de quebradas, rutas cortadas y múltiples sectores aislados en las tres provincias de la región.

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