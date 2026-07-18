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"Vergüenza y luego revuelta": La reacción de la prensa francesa tras la derrota por el tercer puesto

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Los principales medios franceses resaltaron el bajo primer tiempo y la reacción tras el descanso de su selección en la derrota por 6-4 ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026.

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