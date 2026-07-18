Los Pumas usaron camiseta homenaje a Maradona y el Mundial '86 en duelo contra Inglaterra
Publicado:
Fotos Destacadas
Francia rozó la remontada en una "guerra de goles" ante Inglaterra en el Mundial
Sistema frontal anegó acceso al Muelle Barón: Paso bajo nivel está cerrado
Coquimbo: Embarcaciones varadas por fuerte viento y oleaje en Playa La Herradura
Fotos Recientes
Equipos de emergencia rescataron a hombre que cayó al río Elqui durante sistema frontal
Los Pumas usaron camiseta homenaje a Maradona y el Mundial '86 en duelo contra Inglaterra
"Vergüenza y luego revuelta": La reacción de la prensa francesa tras la derrota por el tercer puesto
En la previa de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que jugará Argentina, Los Pumas (selección trasandina de rugby) aprovecharon que enfrentaron a Inglaterra por la Nations Championship, y su patrocinio por parte de Le Coq Sportif, para lucir un uniforme en homenaje a Diego Armando Maradona y su mítica actuación ante los birtánicos en el Mundial de México 1986.
Para lamento argentino, el debut de la indumentaria fue desafortunada con un polémico traspié de 31-24 marcado por la discutida anulación de un try en el final.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados