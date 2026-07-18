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Los Pumas usaron camiseta homenaje a Maradona y el Mundial '86 en duelo contra Inglaterra

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En la previa de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que jugará Argentina, Los Pumas (selección trasandina de rugby) aprovecharon que enfrentaron a Inglaterra por la Nations Championship, y su patrocinio por parte de Le Coq Sportif, para lucir un uniforme en homenaje a Diego Armando Maradona y su mítica actuación ante los birtánicos en el Mundial de México 1986.

Para lamento argentino, el debut de la indumentaria fue desafortunada con un polémico traspié de 31-24 marcado por la discutida anulación de un try en el final.

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