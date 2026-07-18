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Francia rozó la remontada en una "guerra de goles" ante Inglaterra en el Mundial

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Francia se despidió de la Copa del Mundo 2026 con una derrota por 6-4 ante Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, resultado que marcó el último partido de Didier Deschamps al mando tras un exitoso proceso de 14 años. Pese a ir perdiendo por 4-0 en el primer tiempo, reaccionaron con un doblete de Kylian Mbappé y tantos Bradley Barcola junto a Ousmane Dembélé.

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