Francia rozó la remontada en una "guerra de goles" ante Inglaterra en el Mundial
Publicado:
Fotos Destacadas
Coquimbo: Embarcaciones varadas por fuerte viento y oleaje en Playa La Herradura
Muro cayó sobre un vehículo en Viña del Mar en medio de fuertes lluvias
Mbappé lidera la última formación de Deschamps en Francia para el duelo por el bronce ante Inglaterra
Fotos Recientes
Francia rozó la remontada en una "guerra de goles" ante Inglaterra en el Mundial
Con Mbappé en la cima: Los máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo
Por la segunda estrella: La alineación de España para la final ante Argentina en el Mundial
Francia se despidió de la Copa del Mundo 2026 con una derrota por 6-4 ante Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, resultado que marcó el último partido de Didier Deschamps al mando tras un exitoso proceso de 14 años. Pese a ir perdiendo por 4-0 en el primer tiempo, reaccionaron con un doblete de Kylian Mbappé y tantos Bradley Barcola junto a Ousmane Dembélé.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados