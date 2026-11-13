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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo enfrenta a Racing en un amistoso internacional en Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Colo Colo, flamante campeón del fútbol chileno, enfrenta este viernes a Racing Club de Avellaneda, en un amistoso internacional en Concepción. 

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  • Colo Colo (CHI) 0-0 Racing (ARG). Primer tiempo. Estadio "Ester Roa", Concepción

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19:01 - | ¡Comenzó en el "Ester Roa"! El campeón Colo Colo enfrenta a Racing de Avellaneda en un amistoso internacional

18:56 - | ¡Equipos a la cancha! En breve arrancará en Concepción el amistoso entre Colo Colo y Racing

18:39 - | El plantel de Colo Colo realiza el trabajo previo en la cancha del "Ester Roa"

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