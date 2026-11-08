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La ruta del campeón: La campaña de Colo Colo para conquistar la estrella 35

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Colo Colo se coronó como flamante campeón de la Liga de Primera 2026 a falta de tres jornadas para el final. En Cooperativa.cl repasamos la campaña alba que culminó con la obtención de su estrella 35.

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