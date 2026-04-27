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Fue fundador de Colo Colo: Los restos de Juan Quiñones fueron trasladados al Mausoleo Viejos Cracks

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Con la presencia de Aníbal Mosa, este lunes salieron desde Constitución con rumbo al Cementario General los restos de Juan Quiñones, uno de los fundadores de Colo Colo.

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