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Con la presencia de Aníbal Mosa, este lunes salieron desde Constitución con rumbo al Cementario General los restos de Juan Quiñones, uno de los fundadores de Colo Colo.
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