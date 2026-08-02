20:26 - | Locura total se vive en Pudahuel a la espera de Vozinha
Lleno total en el aeropuerto!!— Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 3, 2026
Crece la efervescencia de los hinchas de Colo Colo a la espera de Vozinha en Santiago. @Cooperativa pic.twitter.com/5JeAT7kLrc
20:23 - | Una comitiva de Colo Colo ya ingresó a la zona de arribo para recibir al portero africano Vozinha
20:12 - | Gran expectación se vive en el Aeropuerto de Pudahuel a la espera de Vozinha: Periodistas e hinchas se agolparon en la terminal para recibir al portero
20:10 - | Un puñado de hinchas de Colo Colo llegó al Aeropuerto de Santiago para darle la bienvenida al portero caboverdiano Vozinha