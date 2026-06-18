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¿Nuevos refuerzos? Damián Pizarro, Lucas Cepeda y Esteban Pavez entrenaron en el Monumental

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¿Nuevos refuerzos? Damián Pizarro, Lucas Cepeda y Esteban Pavez entrenaron en el Monumental junto al equipo sub 20 de Colo Colo.

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