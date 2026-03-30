Arnaldo Castillo encaminó con un doblete el sólido triunfo de O'Higgins en su visita a Palestino
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El delantero Arnaldo Castillo fue una de las figuras en O'Higgins después de anotar un doblete que sirvió para el 1-3 ante Palestino en la tercera fecha de la Copa de la Liga. Sumado al tanto de Francisco González, el elenco de Rancagua cerró invicto la primera rueda de partidos en el novedoso torneo.
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