Colo Colo realizó lindo homenaje en el Día Internacional del Síndrome de Down
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, el plantel de Colo Colo entró a la cancha en su duelo ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, acompañado por la escuela de fútbol Esperanza Alba y con las medias de diferente color (rojo y negro).
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