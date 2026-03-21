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Colo Colo realizó lindo homenaje en el Día Internacional del Síndrome de Down

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, el plantel de Colo Colo entró a la cancha en su duelo ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, acompañado por la escuela de fútbol Esperanza Alba y con las medias de diferente color (rojo y negro).

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