Coquimbo Unido celebró este viernes la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga, tras vencer por 1-2 a Deportes Concepción y finalizar líder del Grupo A, eliminando también a Colo Colo. Los goles fueron de Benjamín Gazzolo y Nicolás Johansen para los piratas, mientras que Matías Cavalleri firmó el tanto de los lilas en Collao.

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