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"La decepción de Sudamérica": La prensa uruguaya lamentó la eliminación en el Mundial 2026

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Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, perdió ante España y quedó eliminada en el Mundial 2026 en la fase grupal, y la prensa charrúa lamentó la situación, con portadas apuntando al "fracaso" del equipo celeste.

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