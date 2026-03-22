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Giani y Valencia permitieron la remontada de la UC ante U. de Concepción en el Claro Arena

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Universidad Católica tuvo un buen estreno en el Grupo B de la Copa de la Liga después de vencer con un 2-1 a Universidad de Concepción en el Claro Arena. Justo Giani y Diego Valencia dieron los goles que superaron el primer tanto que anotó Cristhofer Mesías para la visita.

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