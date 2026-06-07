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Mario Briceño lideró el triunfo de Huachipato ante Colo Colo en Talcahuano

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El futbolista chileno Mario Biceño lideró el triunfo 1-0 de Huachipato ante Colo Colo en Talcahuano, por la última fecha de la Copa de la Liga, al anotar el único tanto del encuentro. Ambos equipos quedaron fuera del torneo.

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