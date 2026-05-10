Ñublense amargó a los presentes en el Claro Arena este domingo después de conseguir un agónico 1-1 ante Universidad Católica en la quinta fecha de la Copa de la Liga. Con este resultado, los chillanejos sostuvieron su liderato en el Grupo B con 11 puntos y quedaron tres unidades sobre los precordilleranos.

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