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Ñublense privó el festejo de la UC con un empate agónico en el Claro Arena

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Ñublense amargó a los presentes en el Claro Arena este domingo después de conseguir un agónico 1-1 ante Universidad Católica en la quinta fecha de la Copa de la Liga. Con este resultado, los chillanejos sostuvieron su liderato en el Grupo B con 11 puntos y quedaron tres unidades sobre los precordilleranos.

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