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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Coquimbo Unido disputa un importante duelo ante Universitario por Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue el encuentro de los "piratas" junto a Cooperativa.cl.

Coquimbo Unido disputa un importante duelo ante Universitario por Copa Libertadores
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Este jueves 7 de mayo, Coquimbo Unido buscará tomar una vital distancia en su grupo de Copa Libertadores recibiendo a Univeresitario de Perú por la cuarta fecha.

- Sigue el duelo en Cooperativa.cl:

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