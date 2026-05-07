Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
Coquimbo Unido disputa un importante duelo ante Universitario por Copa Libertadores
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Autor: Redacción Cooperativa
Sigue el encuentro de los "piratas" junto a Cooperativa.cl.
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Este jueves 7 de mayo, Coquimbo Unido buscará tomar una vital distancia en su grupo de Copa Libertadores recibiendo a Univeresitario de Perú por la cuarta fecha.
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17:51 - | Repasa cómo llegan ambos equipos
Coquimbo Unido buscará dar un gran paso en la Libertadores ante Universitario https://t.co/N8CUUAjyhy pic.twitter.com/OFBvE5vfcl— Cooperativa (@Cooperativa) May 7, 2026