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Con dos goles de Fernando Zampedri, Universidad Católica venció por 2-0 a Barcelona SC de Ecuador en la penúltima fecha de Copa Libertadores, quedando puntero del Grupo D y a un empate contra Boca Juniors en La Bombonera de sellar la clasificación a octavos de final.
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