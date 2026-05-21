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El importante festejo de la UC ante Barcelona en el Claro Arena por la Libertadores

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Con dos goles de Fernando Zampedri, Universidad Católica venció por 2-0 a Barcelona SC de Ecuador en la penúltima fecha de Copa Libertadores, quedando puntero del Grupo D y a un empate contra Boca Juniors en La Bombonera de sellar la clasificación a octavos de final.

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