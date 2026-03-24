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La Libertadores ya está en Chile: Plantel sub 20 de Santiago Wanderers llegó al país

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En horas de la tarde de este martes, el plantel sub 20 de Santiago Wanderers llegó a Chile y lo hizo portando la Copa Libertadores que ganó en el evento realizado en Ecuador.

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