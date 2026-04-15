Universidad Católica puso fin a una racha de partidos sin ganar en Brasil tras vencer por 1-2 a Cruzeiro en la segunda fecha de la fase grupal en la Copa Libertadores 2026. Las últimas victorias en tierras cariocas de los precordilleranos fue ante Gremio el 2011 y con Flamengo el 2001.

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