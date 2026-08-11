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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Universidad Católica desafía a Estudiantes por la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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20:31 - | ¡Comenzó en La Plata! La UC visita a Estudiantes en la ida de octavos de la Copa Libertadores

20:09 - | Alineación de Estudiantes: Muslera, Meza, Núñez, T. Palacios, Benedetti, Piovi, Castro, Pérez, T. Palacios, Tobio Burgos y Carrillo

19:51 - | ¿Cuándo será la revancha? Aquí la fecha

CONMEBOL LIBERTADORES
18/08 20:30 Universidad Católica Estudiantes
Claro Arena

19:50 - | Alineación de la UC: Bernedo, Cerezo, Ampuero, González, Mena, Valencia, Martínez, Zuqui, Cuevas, Giani y Zampedri

19:11 - | ¿Los últimos partidos de la UC? Así llegan los chilenos a octavos de la Copa Libertadores

RESULTADOS
7/8/26G
Universidad Católica2
Cobresal0
2/8/26P
D. Concepción3
Universidad Católica0
25/7/26E
Universidad Católica3
La Serena3

19:04 - | ¿Los últimos partidos de Estudiantes? Así llega el elenco argentino a este compromiso

RESULTADOS
8/8/26P
Dep. Riestra2
Estudiantes0
5/8/26P
Boca Juniors1
Estudiantes0
1/8/26G
Estudiantes3
Def y Justicia0

19:03 - | ¿Cómo llega Estudiantes? Así finalizó su grupo de Libertadores

COPA LIBERTADORES - GRUPO A
Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1Flamengo616 12Octavos
2Estudiantes de La Plata69 1Octavos
3Ind. Medellín67-5play-offs Copa Sudamericana
4Cusco FC61-8-

19:03 - | ¿Cómo llega la UC a esta instancia? Así terminó su grupo en Copa Libertadores

COPA LIBERTADORES - GRUPO D
Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1Universidad Católica613 4Octavos
2Cruzeiro611 5Octavos
3Boca Juniors67 1play-offs Copa Sudamericana
4Barcelona SC63-10-

18:12 - | Camarín listo para la UC en el Estadio UNO

16:30 - | La camiseta de la UC ya luce en el estadio de Estudiantes

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