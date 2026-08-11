20:31 - | ¡Comenzó en La Plata! La UC visita a Estudiantes en la ida de octavos de la Copa Libertadores

20:09 - | Alineación de Estudiantes: Muslera, Meza, Núñez, T. Palacios, Benedetti, Piovi, Castro, Pérez, T. Palacios, Tobio Burgos y Carrillo

20:01 - | La formación de Estudiantes %uD83D%uDCCB Así forma Estudiantes %uD83C%uDD9A Universidad Católica por octavos de final de CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/Hbpq4ftiMB — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 12, 2026

19:51 - | ¿Cuándo será la revancha? Aquí la fecha CONMEBOL LIBERTADORES 18/08 20:30 Universidad Católica Estudiantes Claro Arena

19:50 - | Alineación de la UC: Bernedo, Cerezo, Ampuero, González, Mena, Valencia, Martínez, Zuqui, Cuevas, Giani y Zampedri

19:11 - | ¿Los últimos partidos de la UC? Así llegan los chilenos a octavos de la Copa Libertadores RESULTADOS 7/8/26 G Universidad Católica 2 Cobresal 0 2/8/26 P D. Concepción 3 Universidad Católica 0 25/7/26 E Universidad Católica 3 La Serena 3

19:04 - | ¿Los últimos partidos de Estudiantes? Así llega el elenco argentino a este compromiso RESULTADOS 8/8/26 P Dep. Riestra 2 Estudiantes 0 5/8/26 P Boca Juniors 1 Estudiantes 0 1/8/26 G Estudiantes 3 Def y Justicia 0

19:03 - | ¿Cómo llega Estudiantes? Así finalizó su grupo de Libertadores COPA LIBERTADORES - GRUPO A Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Flamengo 6 16 12 Octavos 2 Estudiantes de La Plata 6 9 1 Octavos 3 Ind. Medellín 6 7 -5 play-offs Copa Sudamericana 4 Cusco FC 6 1 -8 -

19:03 - | ¿Cómo llega la UC a esta instancia? Así terminó su grupo en Copa Libertadores COPA LIBERTADORES - GRUPO D Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Universidad Católica 6 13 4 Octavos 2 Cruzeiro 6 11 5 Octavos 3 Boca Juniors 6 7 1 play-offs Copa Sudamericana 4 Barcelona SC 6 3 -10 -

18:12 - | Camarín listo para la UC en el Estadio UNO %uD835%uDC0F%uD835%uDC28%uD835%uDC2B %uD835%uDC1E%uD835%uDC2C%uD835%uDC2D%uD835%uDC28%uD835%uDC2C %uD835%uDC1C%uD835%uDC28%uD835%uDC25%uD835%uDC28%uD835%uDC2B%uD835%uDC1E%uD835%uDC2C %u2694%uFE0F%u26AA%uD83D%uDD35



%u27A1%uFE0F Nuestras armaduras están listas para recibir a #LosCruzados en el Estadio UNO de La Plata %uD83D%uDCA5 ¡Hoy vestimos La Franja, la más hermosa del planeta! %uD83E%uDD0D%uD83D%uDC99



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16:30 - | La camiseta de la UC ya luce en el estadio de Estudiantes ¡%uD835%uDC12%uD835%uDC22%uD835%uDC1E%uD835%uDC26%uD835%uDC29%uD835%uDC2B%uD835%uDC1E %uD835%uDC1A %uD835%uDC25%uD835%uDC1A %uD835%uDC02%uD835%uDC1A%uD835%uDC2D%uD835%uDC28 %uD835%uDC1A%uD835%uDC25%uD835%uDC1E%uD835%uDC27%uD835%uDC2D%uD835%uDC1A%uD835%uDC2B%uD835%uDC1E%u0301%u2D51 %uD83E%uDD0D%uD83D%uDC99



%uD83D%uDCCD Ya estamos desde el Estadio UNO %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 para enfrentar esta noche a Estudiantes de La Plata por los Octavos de Final ida de la CONMEBOL Libertadores %uD83C%uDFC6%u26BD



¡Estamos contigo Cato de mi vida, por una nueva historia! %u270A%u2026 pic.twitter.com/Kd6VWHBc8T — Universidad Católica (@Cruzados) August 11, 2026

14:20 - | Repasa el editorial de Cooperativa en la previa del encuentro El editorial de Igor Ochoa: La UC necesita de un partido compacto y sin licencias defensivas https://t.co/3plPdp6pdm pic.twitter.com/qNr0yZYiwE — Cooperativa (@Cooperativa) August 11, 2026

14:00 - | Los convocados de Estudiantes para el duelo de esta jornada %uD83D%uDCCB Los futbolistas convocados para enfrentar a Atlético de Rafaela, por la cuarta fecha del #TorneoProyección Clausura.



%u25B6 Transmite en vivo https://t.co/Sa2805kvEr pic.twitter.com/m0nUKnZ3zi — Estudiantes Fútbol Amateur (@EdelpFutbol) August 11, 2026

12:37 - | Revisa la previa del duelo que jugará la UC ante Estudiantes La UC visita a Estudiantes con la ilusión de un buen inicio en los octavos de Libertadores https://t.co/uduY6SZalN pic.twitter.com/vuaKo8XK44 — Cooperativa (@Cooperativa) August 11, 2026