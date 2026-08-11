Universidad Católica desafía a Estudiantes por la Copa Libertadores
Sigue la previa, el partido y las reacciones junto a Cooperativa Deportes.
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Sigue el partido por octavos de la Copa Libertadores en Cooperativa.cl:
20:31 - | ¡Comenzó en La Plata! La UC visita a Estudiantes en la ida de octavos de la Copa Libertadores
20:11 - | ¡Sigue el partido en vivo en Cooperativa!
[RADIO EN VIVO] ¡Súbele a la @Cooperativa! Vivimos la visita de la UC a Estudiantes en la Copa Libertadores, junto a @ernestomatomato, @polaco_goldberg, @RoContrerasL y @sebaguilarg https://t.co/KRmxPm584L pic.twitter.com/GmBhwSuXUf— Cooperativa (@Cooperativa) August 12, 2026
20:09 - | Alineación de Estudiantes: Muslera, Meza, Núñez, T. Palacios, Benedetti, Piovi, Castro, Pérez, T. Palacios, Tobio Burgos y Carrillo
20:01 - | La formación de Estudiantes
%uD83D%uDCCB Así forma Estudiantes %uD83C%uDD9A Universidad Católica por octavos de final de CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/Hbpq4ftiMB— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 12, 2026
19:51 - | ¿Cuándo será la revancha? Aquí la fecha
19:50 - | Alineación de la UC: Bernedo, Cerezo, Ampuero, González, Mena, Valencia, Martínez, Zuqui, Cuevas, Giani y Zampedri
19:42 - | La formación de Universidad Católica
19:11 - | ¿Los últimos partidos de la UC? Así llegan los chilenos a octavos de la Copa Libertadores
19:04 - | ¿Los últimos partidos de Estudiantes? Así llega el elenco argentino a este compromiso
19:03 - | ¿Cómo llega Estudiantes? Así finalizó su grupo de Libertadores
19:03 - | ¿Cómo llega la UC a esta instancia? Así terminó su grupo en Copa Libertadores
18:12 - | Camarín listo para la UC en el Estadio UNO
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%u27A1%uFE0F Nuestras armaduras están listas para recibir a #LosCruzados en el Estadio UNO de La Plata %uD83D%uDCA5 ¡Hoy vestimos La Franja, la más hermosa del planeta! %uD83E%uDD0D%uD83D%uDC99
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16:30 - | La camiseta de la UC ya luce en el estadio de Estudiantes
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%uD83D%uDCCD Ya estamos desde el Estadio UNO %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 para enfrentar esta noche a Estudiantes de La Plata por los Octavos de Final ida de la CONMEBOL Libertadores %uD83C%uDFC6%u26BD
¡Estamos contigo Cato de mi vida, por una nueva historia! %u270A%u2026 pic.twitter.com/Kd6VWHBc8T
14:20 - | Repasa el editorial de Cooperativa en la previa del encuentro
El editorial de Igor Ochoa: La UC necesita de un partido compacto y sin licencias defensivas https://t.co/3plPdp6pdm pic.twitter.com/qNr0yZYiwE— Cooperativa (@Cooperativa) August 11, 2026
14:00 - | Los convocados de Estudiantes para el duelo de esta jornada
%uD83D%uDCCB Los futbolistas convocados para enfrentar a Atlético de Rafaela, por la cuarta fecha del #TorneoProyección Clausura.— Estudiantes Fútbol Amateur (@EdelpFutbol) August 11, 2026
%u25B6 Transmite en vivo https://t.co/Sa2805kvEr pic.twitter.com/m0nUKnZ3zi
12:37 - | Revisa la previa del duelo que jugará la UC ante Estudiantes
La UC visita a Estudiantes con la ilusión de un buen inicio en los octavos de Libertadores https://t.co/uduY6SZalN pic.twitter.com/vuaKo8XK44— Cooperativa (@Cooperativa) August 11, 2026
12:35 - | "Es un equipo muy complejo": DT de Estudiantes elogió a la UC antes de su choque por Libertadores
"Es un equipo muy complejo": DT de Estudiantes elogió a la UC antes de su choque por Libertadores https://t.co/3Squb7CicD pic.twitter.com/lWgp425fCF— Cooperativa (@Cooperativa) August 11, 2026
12:34 - | Sigue el partido en todas las plataformas de Cooperativa Deportes