En una noche agridulce para la historia del Estadio Municipal de La Cisterna, que recibía por primera vez un duelo internacional, Palestino no pudo celebrar y cayó 2-0 ante Montevideo City Torque.

Esta derrota en la segunda fecha de la Copa Sudamericana complica las aspiraciones del conjunto "árabe" para avanzar en la competición continental.

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