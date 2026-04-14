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Palestino tropezó en La Cisterna y sigue sin ganar en Copa Sudamericana

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En una noche agridulce para la historia del Estadio Municipal de La Cisterna, que recibía por primera vez un duelo internacional, Palestino no pudo celebrar y cayó 2-0 ante Montevideo City Torque.

Esta derrota en la segunda fecha de la Copa Sudamericana complica las aspiraciones del conjunto "árabe" para avanzar en la competición continental.

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