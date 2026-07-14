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Los medios de comunicación en Francia no tardaron en reaccionar negativamente a la derrota 2-0 sufrida por el combinado galo ante España en semifinales del Mundial, encuentro donde "Les Bleus" no estuvieron a la altura pese al gran papel que habían hecho durante el torneo.
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