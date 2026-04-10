Rosy Alderete, la madrina de Olimpia que se robó miradas en La Florida
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Rosy Alderete es una modelo paraguaya, periodista deportiva, conductora de un programa radial y licenciada en Informática, y se define como la "madrina de Olimpia", por lo que el miércoles pasado llegó al Estadio Bicentenario de La Florida para acompañar al cuadro guaraní en el duelo por Copa Sudamericana ante Audax Italiano.
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