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La solución llegó desde el banco: Lucero y Rivero lideraron la remontada de la U sobre Coquimbo

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Juan Martín Lucero y Octavio Rivero fueron los héroes de Universidad de Chile en una dramática remontada sobre Coquimbo Unido en el Nacional. Un doblete del "Gato" y un postrero penal convertido por el uruguayo permitieron al equipo de Fernando Gago vencer con un 4-2 al elenco "pirata" y reencontrarse con los triunfos.

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