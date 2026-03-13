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Esta es la formación de Coquimbo Unido para recibir a Universidad de Chile este sábado 14 marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT), en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", por la séptima fecha de la Liga de Primera.
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