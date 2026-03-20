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Felipe Gutiérrez y el empate ante la U: Queremos ser protagonistas a nivel nacional

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Tras el empate 2-2 ante Universidad de Chile por la Copa de la Liga, el técnico de Deportes La Serena, Felipe Gutiérrez, valoró el crecimiento futbolístico de su equipo y la capacidad de someter al rival en su propia cancha. El estratega granate subrayó que el objetivo va más allá de un resultado puntual contra un "grande": "Estamos en ese crecimiento de tratar de situar a nuestra institución a un nivel estándar para permanecer a nivel nacional compitiendo... buscaremos mantener esta idea de tratar de ser protagonistas en el Campeonato Nacional".

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