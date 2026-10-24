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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Los resultados de este sábado en la decisiva penúltima fecha del Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los partidos de los duelos en simultáneo en Cooperativa.cl.

Los resultados de este sábado en la decisiva penúltima fecha del Ascenso
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La fecha 29 de la Liga de Ascenso este sábado vive una infartante y decisiva jornada en simultáneo, con disputas en todos los frentes de la tabla, incluyendo la lucha de San Luis y Cobreloa por el título. Sigue todos los detalles:

Sábado 24 de octubre

  • San Luis vs. Deportes Recoleta. 17:30 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".
  • Rangers de Talca vs. Cobreloa. 17:30 horas. Estadio Bicentenario Fiscal de Talca.
  • Unión Española vs. Santiago Wanderers. 17:30 horas. Estadio Santa Laura.
  • Deportes Puerto Montt vs. Unión San Felipe. 17:30 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.
  • Deportes Copiapó vs. Club Deportes Santa Cruz. 17:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

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