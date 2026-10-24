Los resultados de este sábado en la decisiva penúltima fecha del Ascenso
Sigue los partidos de los duelos en simultáneo en Cooperativa.cl.
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La fecha 29 de la Liga de Ascenso este sábado vive una infartante y decisiva jornada en simultáneo, con disputas en todos los frentes de la tabla, incluyendo la lucha de San Luis y Cobreloa por el título. Sigue todos los detalles:
15:26 - | Pese a los "escritoriazos" pendientes en la ANFP: Repasa cómo los quillotanos pueden coronarse monarcas ante Recoleta
15:01 - | ¡Todos pelean por algo! Revisa el panorama completo para los partidos de este sábado
[PREVIA] El Ascenso vive jornada de infarto: San Luis sueña con ser campeón y Cobreloa quiere estirar la lucha https://t.co/GqXotBF5EH https://t.co/dPQR8dthq2— Cooperativa (@Cooperativa) October 24, 2026