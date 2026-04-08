Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Alvarez y Sorloth lideraron la victoria de Atlético de Madrid ante FC Barcelona en el Camp Nou

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Julián Alvarez y Alexander Sorloth lideraron la victoria 2-0 de Atlético de Madrid sobre FC Barcelona, al anotar los dos tantos del encuentro disputado en el Camp Nou por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados