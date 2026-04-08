Alvarez y Sorloth lideraron la victoria de Atlético de Madrid ante FC Barcelona en el Camp Nou
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Julián Alvarez y Alexander Sorloth lideraron la victoria 2-0 de Atlético de Madrid sobre FC Barcelona, al anotar los dos tantos del encuentro disputado en el Camp Nou por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.
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