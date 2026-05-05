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Arsenal llegó invicto a la final de la Champions League tras superar a Atlético de Madrid

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Arsenal, con un gol de Bukayo Saka, venció a Atlético de Madrid por 1-0 y con un marcador global de 2-1 llegó invicto a la final de la UEFA Champions League, sumando 11 triunfos y 3 empates. El equipo inglés se medirá a Bayern Múnich o a PSG el próximo 30 de mayo en Budapest.

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