Arsenal, con un gol de Bukayo Saka, venció a Atlético de Madrid por 1-0 y con un marcador global de 2-1 llegó invicto a la final de la UEFA Champions League, sumando 11 triunfos y 3 empates. El equipo inglés se medirá a Bayern Múnich o a PSG el próximo 30 de mayo en Budapest.

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