Arsenal llegó invicto a la final de la Champions League tras superar a Atlético de Madrid
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación de la UC para recibir a Cruzeiro en la Copa Libertadores
Así se graba "Fuera de juego", la teleserie vertical que se inspira en el plantel femenino de Colo Colo
Independencia: PDI indaga asesinato de joven tras feroz persecución armada
Fotos Recientes
Claudio Bravo brindó charla motivacional a alumnos de la Escuela de Carabineros
Arsenal llegó invicto a la final de la Champions League tras superar a Atlético de Madrid
La formación de la UC para recibir a Cruzeiro en la Copa Libertadores
Arsenal, con un gol de Bukayo Saka, venció a Atlético de Madrid por 1-0 y con un marcador global de 2-1 llegó invicto a la final de la UEFA Champions League, sumando 11 triunfos y 3 empates. El equipo inglés se medirá a Bayern Múnich o a PSG el próximo 30 de mayo en Budapest.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados