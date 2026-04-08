El festejo de PSG ante Liverpool en la ida de los cuartos de final de Champions League
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Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia comandaron con sus goles el sólido 2-0 de París Saint Germain, que dominó a Liverpool en el Parque de los Príncipes para tomar ventaja en la ida de los cuartos de final de la Champions League.
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