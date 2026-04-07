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Hincha desnudo corrió frente al bus de Real Madrid y se hizo viral

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Un hincha desnudo corrió frente al bus de Real Madrid antes de su llegada al "Santiago Bernabéu" y se hizo viral.

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