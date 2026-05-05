Las semifinales de la UEFA Champions League tendrán su definición esta semana, ya que los cuatro equipos estarán luchando por definir a su favor los partidos de revancha.

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Martes 5 de mayo

Arsenal 1-0 Atlético de Madrid. Segundo tiempo. Emirates Stadium. Síguelo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 45' Bukayo Saka (ARS)

Miércoles 6 de mayo