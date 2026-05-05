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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Los resultados en las semifinales de vuelta en la Champions League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.

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Las semifinales de la UEFA Champions League tendrán su definición esta semana, ya que los cuatro equipos estarán luchando por definir a su favor los partidos de revancha.

Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl:

Martes 5 de mayo

1-0: 45' Bukayo Saka (ARS)

Miércoles 6 de mayo

  • Bayern Munich vs. Paris Saint-Germain. 15:00 horas. Allianz Arena. Síguelo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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16:04 - | ¡Segundo tiempo en marcha! Se reanuda la acción en el Emirates Stadium para la revancha entre Arsenal y Atlético de Madri

15:49 - | ¡Al descanso! Arsenal se marcha con la ventaja al entretiempo frente a Atlético de Madrid en semis de Champions

15:46 - | ¡GOL DE ARSENAL! Bukayo Saka abrió el marcador ante Atlético de Madrid y puso la ventaja en la semis de Champions

15:02 - | ¡Se define la primera semifinal en la Champions! Arsenal recibe en Londres a Atlético de Madrid después de igualar 1-1 en la ida

14:00 - | Ambas formaciones ratificadas

13:45 - | La alineación de Arsenal

12:17 - | Así luce el Emirates Stadium

10:47 - | ¡Hoy arrancan las semifinales de vuelta en la UEFA Champions League!

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