Los resultados en las semifinales de vuelta en la Champions League
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Las semifinales de la UEFA Champions League tendrán su definición esta semana, ya que los cuatro equipos estarán luchando por definir a su favor los partidos de revancha.
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Martes 5 de mayo
1-0: 45' Bukayo Saka (ARS)
Miércoles 6 de mayo
16:04 - | ¡Segundo tiempo en marcha! Se reanuda la acción en el Emirates Stadium para la revancha entre Arsenal y Atlético de Madri
15:49 - | ¡Al descanso! Arsenal se marcha con la ventaja al entretiempo frente a Atlético de Madrid en semis de Champions
15:46 - | ¡GOL DE ARSENAL! Bukayo Saka abrió el marcador ante Atlético de Madrid y puso la ventaja en la semis de Champions
15:02 - | ¡Se define la primera semifinal en la Champions! Arsenal recibe en Londres a Atlético de Madrid después de igualar 1-1 en la ida
14:00 - | Ambas formaciones ratificadas
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¡Protagonistas confirmados en Londres!
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13:47 - | La formación de Atlético de Madrid
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13:45 - | La alineación de Arsenal
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Semi-final ready - COME ON YOU GUNNERS!
12:17 - | Así luce el Emirates Stadium
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10:47 - | ¡Hoy arrancan las semifinales de vuelta en la UEFA Champions League!
%uD83E%uDD14 ¿Quién alcanzará la %uD835%uDC05%uD835%uDC08%uD835%uDC0D%uD835%uDC00%uD835%uDC0B mañana en Londres%u2753%uD83E%uDD76#UCL | @Arsenal | @Atleti pic.twitter.com/OVNFsS2yfg— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) May 4, 2026