PSG vuela a la final de la Champions tras eliminar a Bayern Munich en Alemania
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Paris Saint-Germain selló este miércoles su pasaje a la gran final de la Champions League, dejando en el camino al poderoso Bayern Múnich en un vibrante encuentro de vuelta.
Un gol tempranero de Ousmane Dembélé lideró la clasificación del equipo parisino, que sufrió hasta el último minuto la serie tras el agónico tanto de Harry Kane para los alemanes.
PSG se prepara ahora para defender su corona en la máxima competición europea.
Su rival en la lucha por el codiciado trofeo será Arsenal el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.
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