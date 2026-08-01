Cobresal festejó un 4-0 ante Unión La Calera crucial para la zona baja de la Liga
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Cobresal festejó un 4-0 ante Unión La Calera crucial para la zona baja de la Liga
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Con goles de Janpol Morales (13'), Julián Brea (48'), César Yanis (69') y Franco Frías (90+3'), Cobresal goleó por 4-0 a Unión La Calera y salió momentáneamente de la zona de descenso, a costa de un elenco "cementero" que quedó como absoluto colista.
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