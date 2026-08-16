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Deportes Concepción derrotó a Cobresal en El Salvador y sigue escalando en la tabla

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Deportes Concepción prolongó su buen momento en la Liga de Primera al imponerse por 2-0 a Cobresal en El Salvador, resultado que le permitió sumar tres puntos importantes y ubicarse en el puesto 7 de la Liga de Primera.

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