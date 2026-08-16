Sebastián Valencia se lució con dos goles para el triunfo de Ñublense ante La Calera
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Ñublense castigó al colista Unión La Calera con un 2-1 en Chillán por la fecha 19 de la Liga de Primera, gracias a un notable cabezazo y un tiro al ángulo de Sebastián Valencia en el primer tiempo. Christopher Díaz puso el insuficiente descuento "cementero".
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