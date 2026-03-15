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Franco Rami fue el héroe de Ñublense con el gol para el sufrido empate ante La Serena en Chillán

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Ñublense festejó un tardío 2-2 ante Deportes La Serena en el Estadio "Nelson Oyarzun Arenas" por la séptima fecha de la Liga de Primera. Pese a que los chillanejos comenzaron ganando con gol de Giovanny Avalos, los tantos de Lucas Alarcón y Jeisson Vargas para remontar hicieron que Franco Rami terminase como héroe al anotar el empate definitivo

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