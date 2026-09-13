La U cortó la racha de La Serena con un valioso triunfo en La Portada
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Deportes La Serena vio cortada su racha invicta de cinco partidos por la Liga de Primera con un 3-0 a manos de Universidad de Chile en La Portada por la fecha 23; resultado que mantiene a los "laicos" luchando palmo a palmo por el "Chile 2" a Copa Libertadores.
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