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La U cortó la racha de La Serena con un valioso triunfo en La Portada

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Deportes La Serena vio cortada su racha invicta de cinco partidos por la Liga de Primera con un 3-0 a manos de Universidad de Chile en La Portada por la fecha 23; resultado que mantiene a los "laicos" luchando palmo a palmo por el "Chile 2" a Copa Libertadores.

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