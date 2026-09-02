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Limache triunfó con un inspirado Daniel Castro ante Ñublense en Quillota

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Después de ver aplazado su duelo por fallas en las luminarias del "Lucio Fariña Fernández", Deportes Limache y Ñublense se pusieron al día con un triunfo 2-0 para el cuadro "tomatero". Daniel Castro anotó y propició el autogol que permitió a los de Víctor Rivero acercarse a la clasificación a Copa Sudamericana.

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