Después de ver aplazado su duelo por fallas en las luminarias del "Lucio Fariña Fernández", Deportes Limache y Ñublense se pusieron al día con un triunfo 2-0 para el cuadro "tomatero". Daniel Castro anotó y propició el autogol que permitió a los de Víctor Rivero acercarse a la clasificación a Copa Sudamericana.

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