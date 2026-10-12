Resumen: Colo Colo sufrió con Coquimbo y la U recortó distancia con paliza a Ñublense

Tras un largo receso, este fin de semana se disputó gran parte de la fecha 24 de la Liga de Primera, que quedó marcado por la goleada que recibió el líder Colo Colo en su visita a Coquimbo Unido y la paliza que protagonizó Universidad de Chile, que recortó distancias en la cima gracias a un 6-0 a Ñublense.

El cuadro albo, dirigido por Fernando Ortiz, cayó por 5-2 ante los piratas en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", y firmó su tercer partido consecutivo sin ganar.

Además, perdió una racha invicta que arrastraba desde abril, y con sus 54 puntos, le dio una oportunidad a Universidad de Chile, que se acercó gracias a una inapelable victoria en Rancagua.

El equipo de Fernando Gago pasó por encima de un complicado Ñublense y quedaron con 45 unidades, faltando seis fechas para el final del torneo.

Por el lado de los chillanejos, el resultado terminó con el proceso de Juan José Ribera como entrenador del equipo.

Otro equipo que tiene la chance de acercarse a Colo Colo es Universidad Católica, que no pudo disputar su partido en esta fecha.

Los Cruzados, que tiene 42 unidades, debían jugar este sábado ante Audax Italiano en el Claro Arena, pero el partido fue suspendido por decisión de las autoridades, debido al aluvión que afectó a la comuna de Las Condes.

Este partido aún no tiene reprográmación por parte de la ANFP.

Cuarto en la tabla, con 39 unidades, marcha Everton, que logró un triunfo clave por 3-2 sobre Deportes La Serena, que está en el undécimo puesto.

Por debajo de los ruleteros, en la pelea por los cupos a la Sudamericana, están Palestino y Limache, que protagonizaron un intenso 2-2 en Quillota; los árabes tienen 37 positivos, mientras que los tomateros marchan sextos con 34 unidades.

Otro equipo que está en alza es Huachipato. Los dirigidos por Jaime García vencieron por 2-0 a O'Higgins y firmaron su tercer triunfo consecutivo, quedando con 34 positivos en el séptimo puesto.

Quien desaprovechó su chance de acercarse a la zona de copas fue Deportes Concepción, que cedió un empate 1-1 de último minuto ante el colista, Unión La Calera.

Finalmente, en la parte baja, Cobresal y Universidad de Concepción, rivales directos por la permanencia, repartieron puntos, manteniéndose en sus respectivas posiciones: Los mineros están en el decimocuarto puesto, mientras que los penquistas son penúltimos, en la zona de descenso.

Tras el término de la fecha 24, la Liga volverá a tener una semana de receso, ya que la ANFP tiene programado para el viernes 16 de octubre la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins, que tiene su sede en duda, el Claro Arena, por el mencionado aluvión.

La Liga se reanudará con la fecha 25, que se disputará entre el viernes 23 y el lunes 26 de octubre.

Los resultados de la fecha 24:

Sábado 10 de octubre

Cobresal 1-1 Universidad de Concepción. Estadio El Cobre.

0-1: 88' Luis Rojas (UDC); 1-1: 90+3' Guillermo Pacheco (COB)

Huachipato 2-0 O'Higgins. Estadio Huachipato.

1-0: 45+2' Maximiliano Rodríguez (HUA); 2-0: 65' Claudio Sepúlveda (HUA)

Domingo 11 de octubre

Everton 3-2 Deportes La Serena. Estadio Sausalito.

0-1: 10' Felipe Chamorro (DLS); 1-1: 28' Julián Alfaro (EVE); 1-2: 56' Matías Marín (DLS); 2-2: 78' Braian Martínez, de penal (EVE); 3-2: 88' Alan Medina, de penal (EVE)

1-0: 2' Nicolás Johansen (COQ); 1-1: 22' Javier Correa (CC); 2-1: 24' Nicolás Johansen (COQ); 3-1: 28' Guido Vadalá (COQ); 3-2: 47' Arturo Vidal (CC); 4-2: 58' Benjamín Chandía (COQ); 5-2: 81' Lucas Pratto (COQ)

Deportes Concepción 1-1 Unión La Calera. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

1-0: 49' Ethan Espinoza (CON); 1-1: 90+6' Cristopher Díaz (ULC)

Deportes Limache 2-2 Palestino. Estadio Municipal "Lucio Fariña".

1-0: 45+2' Gonzalo Sosa (LIM); 1-1: 53' Sebastián Gallegos (PAL); 2-1: 55' Gonzalo Sosa (LIM); 2-2: 73' Ronnie Fernández (PAL)

Lunes 12 de octubre

Universidad de Chile 6-0 Ñublense. Estadio El Teniente, Rancagua.

1-0: 12' Maximiliano Guerrero (UCH); 2-0: 37' Maximiliano Guerrero (UCH); 3-0: 57' Agustín Arce (UCH); 4-0: 73' Gonzalo Reyna (UCH); 5-0: 75' Eduardo Vargas (UCH); 6-0: 86' Fabián Hormazábal (UCH)

Universidad Católica vs. Audax Italiano. Suspendido.

La tabla de la Liga de Primera

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 24 54 +23 Libertadores 2 Universidad de Chile 24 45 +22 Libertadores 3 Universidad Católica 23 42 +17 Duelo Chile 4 4 Everton 24 39 +13 Sudamericana 5 Palestino 24 37 +3 Sudamericana 6 Deportes Limache 24 34 8 Sudamericana 7 Huachipato 24 34 -5 - 8 Coquimbo Unido 24 32 2 - 9 Deportes Concepción 24 32 -1 - 10 Ñublense 24 32 -9 - 11 Deportes La Serena 24 30 -5 - 12 Audax Italiano 23 28 -5 - 13 O'Higgins 24 27 -10 - 14 Cobresal 24 25 -10 - 15 U. de Concepción 24 23 -22 Descenso 16 Unión La Calera 24 18 -21 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

La programación de la fecha 25

Viernes 23 de octubre

Audax Italiano vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida

Sábado 24 de octubre

Deportes La Serena vs. Deportes Concepción. 12:30 horas. Estadio La Portada

Estadio La Portada O'Higgins vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio El Teniente

Domingo 25 de octubre

Ñublense vs. Coquimbo Unido. 12:30 horas . Estadio "Nelson Oyarzún"

. Estadio "Nelson Oyarzún" Unión La Calera vs. Universidad Católica. 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Estadio "Nicolás Chahuán" Palestino vs. Colo Colo. 17:30 horas. Estadio por confirmar

Estadio por confirmar Universidad de Concepción vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estario "Ester Roa"

Lunes 26 de octubre

Universidad de Chile vs. Everton. 20:00 horas. Estadio Nacional

Tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 25 2 Daniel Castro Deportes Limache 13 2 Javier Correa Colo Colo 13 3 Alan Medina Everton 12 4 Eduardo Vargas Universidad de Chile 10 4 Lionel Altamirano Huachipato 10 5 Nelson Da Silva Palestino 9 5 Sebastián Sáez Unión La Calera 9 9 Nicolás Johansen Coquimbo Unido 9 9 Justo Giani Universidad Católica 8

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.