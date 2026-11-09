20:52 - | ¡LLEGÓ LA COPA A LA CANCHA! Los jugadores de Colo Colo ya inician la vuelta olímpica con el "Huemul de Plata" en el Estadio Monumental

20:51 - | Javier Correa: "Agradecerles (a los hinchas), son el motor de este club y damos todo para que las cosas salgan bien. Somos campeones. La tienen recontra adentro"

20:49 - | Arturo Vidal subió a la tarima para cantar con la barra: "Chuncho conch********" y "el chuncho no lo puede creer" Arturo Vidal encabeza con cánticos los festejos de Colo Colo campeón!! Con el Estadio Monumental lleno se realiza la fiesta para celebrar el título 35 del club. @Cooperativa https://t.co/WT1GgxeCZn — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) November 10, 2026

20:46 - | Fernando Ortiz: "Hoy sí podemos decir que somos campeones. Trajimos la 35 a casa. El agradecimiento es uno de los pilares de mi vida. Los jugadores son los principales protagonistas, gracias a ellos pudimos traer la copa para disfrutar. Hay objetivos por cumplir; vamos todos juntos"

20:46 - | Aníbal Mosa: "Este no es solamente un estadio, es el corazón y la casa de 10 millones de hinchas. Día a día trabajamos para representarlos de la mejor manera. Son una parte fundamental para que esta institución sea la más grande de Chile y de las más grandes de Sudamérica"

20:45 - | El Monumental se une bajo el grito "Te aseguro que el chuncho no sale campeón"

20:43 - | ¡Pedrero se rinde ante el "King"! Arturo Vidal es presentado en la celebración de Colo Colo y los hinchas estallan para cantarle. Sin dudas, el más aplaudido de la noche

20:42 - | ¡Otro estallido! Javier Correa se lleva aplausos y gritos de los hinchas. "Compren una moto", dijo Mario Velasco en su presentación, como referencia a los deslenguados dichos del "9" contra la U

20:34 - | Leandro Hernández aparece, con cara seria tras ser protagonista fuera de la cancha con un accidente de tránsito bajo estado de ebriedad. El público lo aplaudió como si nada, pero el delantero apenas tuvo reacción y pasó directo a la tarima

20:34 - | ¡Ovación! Vozinha es presentado y recibe un gran apoyo del pueblo albo

20:31 - | Ahora entran los jugadores, también con gorros chilotes. Felipe Raipán lidera el grupo de juveniles

20:30 - | ¡CON GORRO CHILOTE! Fernando Ortiz y su cuerpo técnico son los primeros en ingresar para recibir la ovación de la fanaticada colocolina en el Monumental

20:28 - | Finaliza el show de Leo Rey. En segundos se viene el plantel de Colo Colo

20:25 - | Aprovechando su estancia en Chile por la fecha FIFA con La Roja, Lucas Cepeda llegó al estadio Uno nunca se olvida de donde fue feliz. Bienvenido a tu casa Lucas Cepeda %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFD%uD83C%uDFC1 #VamosColoColo https://t.co/rO9rAntqiS — Pedro (@Elfo81_13) November 9, 2026

20:17 - | Nuestro periodista Rodrigo Gómez nos cuenta que en la previa de la celebración de Colo Colo se lanzaron gases lacrimógenas fuera del Monumental por la intención de hinchas de ingresar sin entradas. Además, un grupo rompió la reja que separa las tribunas Cordillera y Galvarino

20:16 - | Mientras el cantante sigue con su presentación, ingresan juveniles del club a la cancha

20:15 - | Revisa cómo fue el ingreso de Leo Rey [VIDEO] Leo Rey se sumó a la celebración de Colo Colo con un grito a "Chunchítico" https://t.co/D0tO99tWPs https://t.co/DpALAQaGto — Cooperativa (@Cooperativa) November 9, 2026

19:56 - | Tras un par de temas, Leo Rey retomó su frase habitual contra Alexítico. Continúa la presentación del exLa Noche en Pedrero

19:45 - | ¡Leo Rey dijo la frase, pero con un cambio! El cantante de cumbia adaptó su entrada para la celebración de Colo Colo: "Ch..., chunchítico"

19:43 - | ¡BRÍGIDOOO! Leo Rey sale a la cancha del Estadio Monumental para encender al público en la celebración de Colo Colo por su estrella 35

19:20 - | ¡Comienza oficialmente la celebración! Tita Ureta y Mario Velasco salen a la cancha del Monumental como los presentadores de la fiesta por el título de Colo Colo

19:18 - | El sector Arica del Monumental ya se llenó; Coridllera, Tucapel y Lautaro están a punto. Océano sigue con público ubicándose, mientras el sector sur (Galvarino, Magallanes y Caupolicán) tienen poca gente

19:08 - | Ahora planteles juveniles de Colo Colo hacen una vuelta alrededor de la cancha, junto a una batucada

19:02 - | Las galerías ya tienen una buena cantidad de gente, pero el público sigue llegando para completar el aforo. Ya se presentó El Bloque 8

18:38 - | Comienzan las presentaciones musicales previas a la celebración de Colo Colo con la copa: La banda de hinchas CofraBand abren las acciones en el escenario

17:57 - | El escenario ya está montado, alistándose los últimos detalles. En la señal de TNT Sports lo confirman: Finalmente el evento arrancará a las 19:00

17:43 - | Aún es poca la gente que ha llegado a Pedrero. Según la programación de TNT Sports, que transmitirá la celebración, finalmente arrancará a las 19:00 horas y no a las 18:00 (como se anunció en las redes sociales de Colo Colo) ni las 18:30 (como figura en Punto Ticket)

17:05 - | Las puertas se abren en Pedrero y Colo Colo palpita el evento anunciando a Leo Rey como plato fuerte ¡EL MÁS BRIGIDOOOOOOOOOOOO! %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFB3%uFE0F%u20E35%uFE0F%u20E3%u2B50%uFE0F Leo Rey estará presente en el Estadio Monumental para ponerle todo el ritmo a nuestra celebración por la estrella 35 %uD83D%uDD25%uD83E%uDD2A ¡Que se prepare el pueblo albo, que esto será una fiesta! %uD83C%uDFDF%uFE0F%uD83E%uDD0D%uD83D%uDDA4 #CAMPEON35 https://t.co/p8eBQ4GSl3 — Colo-Colo (@ColoColo) November 9, 2026

16:07 - | El evento en Pedrero contará con doble transmisión televisiva ¿Cuándo y dónde ver la celebración por el título de Colo Colo en el Monumental? https://t.co/ylHO6opeJd https://t.co/jzAGpR1EWi — Cooperativa (@Cooperativa) November 9, 2026