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Cecilio Waterman fue héroe en la victoria de Universidad de Concepción 2-1 ante Universidad de Chile en el Estadio "Ester Roa" por la fecha 21 de la Liga de Primera, al anotar un golazo y terminar jugando como arquero, por la expulsión de Jorge Broun. El otro tanto deel "Campanil" fue anotado por Jeison Fuentealba de penal; mientras que Matías Zaldivia descontó para los chunchos.
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