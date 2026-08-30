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Waterman fue héroe en la U. de Conce: Anotó un golazo y terminó como arquero en el triunfo ante la U

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Cecilio Waterman fue héroe en la victoria de Universidad de Concepción 2-1 ante Universidad de Chile en el Estadio "Ester Roa" por la fecha 21 de la Liga de Primera, al anotar un golazo y terminar jugando como arquero, por la expulsión de Jorge Broun. El otro tanto deel "Campanil" fue anotado por Jeison Fuentealba de penal; mientras que Matías Zaldivia descontó para los chunchos.

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