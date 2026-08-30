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Colo Colo sigue en racha durante la Liga de Primera y con un contundente 5-1 arrolló a Audax Italiano para llegar a 11 triunfos consecutivos. La figura fue Javier Correa, autor de un doblete y una asistencias. También firmó dos goles Leandro Hernández y Leandro Pastrán anotó uno; el descuento itálico fue de Giovanni Chiaverano.
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