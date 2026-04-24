Con un gol de Héctor Bellerín en los descuentos, Real Betis igualó 1-1 frente a Real Madrid y le dio un duro golpe en su pelea por alcanzar el liderato. El equipo de Manuel Pellegrini supo reaccionar tras el gol de Vinicius Junior, logrando un empate que deja a los de Alvaro Arbeloa a ocho puntos del líder Barcelona.

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