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Héctor Bellerín permitió el agónico empate del Betis de Pellegrini ante Real Madrid

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Con un gol de Héctor Bellerín en los descuentos, Real Betis igualó 1-1 frente a Real Madrid y le dio un duro golpe en su pelea por alcanzar el liderato. El equipo de Manuel Pellegrini supo reaccionar tras el gol de Vinicius Junior, logrando un empate que deja a los de Alvaro Arbeloa a ocho puntos del líder Barcelona.

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