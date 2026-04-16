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Real Betis de Manuel Pellegrini cayó 4-2 ante SC Braga en el Estadio La Cartuja por la vuelta de los cuartos de final y quedó eliminado de la Europa League. Profundizando aún más su mal momento, ya que llegó a cinco partidos consecutivos sin ganar.
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